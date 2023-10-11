Шибанова Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибанова Антонина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1949

Дочь: Петрикова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Шибанов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибанов Рудольф Николаевич

Отец ребёнка: Шибанов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибанов Николай

Смерть
Неизвестно
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