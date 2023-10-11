Шибанова Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1949
Дочь: Петрикова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Шибанов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шибанов Рудольф Николаевич
Отец ребёнка: Шибанов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шибанов Николай
Смерть
Неизвестно