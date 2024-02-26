Лучникова (Горохова) Ираида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучникова (Горохова) Ираида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1878

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1878

Отец: Горохов Александр Дмитриевич

Мать: Горохова Ольга

Бракосочетание
05.05.1896

Муж: Лучников Павел Алексеевич

Нолинск, Россия
Рождение ребёнка
02.06.1899

Дочь: Юлия Павловна

Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
15.01.1901

Дочь: Нина Павловна

Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
06.07.1902

Сын: Лучников Сергей Павлович

Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
25.08.1905

Сын: Лучников Авив Павлович

Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
09.06.1909

Сын: Лучников Герман Павлович

Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
06.09.1910

Сын: Лучников Аркадий Павлович

Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
19.12.1913

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
30.01.1915

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
21.10.1916

Сын: Лучников Феодосий Павлович

Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич

Смерть
1934
Кировская область
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