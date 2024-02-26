Лучникова (Горохова) Ираида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1878
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1878
Отец: Горохов Александр Дмитриевич
Мать: Горохова Ольга
Бракосочетание
05.05.1896
Нолинск, Россия
Рождение ребёнка
02.06.1899
Дочь: Юлия Павловна
Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
15.01.1901
Дочь: Нина Павловна
Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
06.07.1902
Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
25.08.1905
Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
09.06.1909
Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
06.09.1910
Сын: Лучников Аркадий Павлович
Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
19.12.1913
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
30.01.1915
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
21.10.1916
Сын: Лучников Феодосий Павлович
Отец ребёнка: Лучников Павел Алексеевич
Смерть
1934
Кировская область