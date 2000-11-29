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Кукаев Александр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1930

Дата смерти

29.11.2000

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1930

Отец: Кукаев Константин Степанович

Мать: Кукаева Прасковья Ефремовна

Рождение ребёнка
11.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.11.2000
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