Кукаев Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1930
Дата смерти29.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1930
Рождение ребёнка
11.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.11.2000