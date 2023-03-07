Навражных Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1940
Сын: Навражных Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Навражных Анастасия
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Навражных Анастасия
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно