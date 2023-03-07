Навражных Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНавражных Иван Иванович

Навражных Иван Иванович

avatar

Место рождения

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.09.1940

Сын: Навражных Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Навражных Анастасия

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Навражных Анастасия

Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close