Минкина (Крупина) Элеонора Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.06.1945
Дата смерти09.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1945
св-во о рождении №018025 от 20.06.1945 выдано Петрозаводским горбюро ЗАГС
Рождение ребёнка
05.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Учительница
Смерть
09.09.2004