Минкина (Крупина) Элеонора Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинкина (Крупина) Элеонора Николаевна

Минкина (Крупина) Элеонора Николаевна

avatar

Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

09.06.1945

Дата смерти

09.09.2004

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1945

Отец: Минкин Николай Александрович

Мать: Павлова Зоя Дмитриевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
св-во о рождении №018025 от 20.06.1945 выдано Петрозаводским горбюро ЗАГС
Рождение ребёнка
05.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Учительница
Смерть
09.09.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close