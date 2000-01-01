Томилов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилов Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Место рождения не известно. К 1932 году проживал в селе (деревне). Лебяжье. В 40-х - 50-х переехали в с. Покровское
Смерть
Неизвестно
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