Томилов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томилов Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Место рождения не известно. К 1932 году проживал в селе (деревне). Лебяжье. В 40-х - 50-х переехали в с. Покровское
Смерть
Неизвестно