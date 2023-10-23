Евстигнеева Лукерья Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1906
Дочь: Иванова Мария Никитична
Отец ребёнка: Евстигнеев Никита Евстигнеевич
Крюково Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Евстигнеев Никита Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Евстигнеев Никита Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Михаил Никитич
Отец ребёнка: Евстигнеев Никита Евстигнеевич
Смерть
Неизвестно