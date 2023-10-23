Евстигнеева Лукерья Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева Лукерья Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1906

Дочь: Иванова Мария Никитична

Отец ребёнка: Евстигнеев Никита Евстигнеевич

Крюково Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Иван Никитич

Отец ребёнка: Евстигнеев Никита Евстигнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Петр Никитич

Отец ребёнка: Евстигнеев Никита Евстигнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Михаил Никитич

Отец ребёнка: Евстигнеев Никита Евстигнеевич

Смерть
Неизвестно
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