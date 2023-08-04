Медведев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1905
Дочь: Клименко Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Медведева Степанида Леонтьевна
Рождение ребёнка
10.06.1913
Сын: Медведев Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Медведева Степанида Леонтьевна
Рождение ребёнка
10.06.1913
Сын: Медведев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Медведева Степанида Леонтьевна
Рождение ребёнка
11.02.1915
Сын: Медведев Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Медведева Степанида Леонтьевна