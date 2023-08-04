Медведев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1905

Дочь: Клименко Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Медведева Степанида Леонтьевна

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1913

Сын: Медведев Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Медведева Степанида Леонтьевна

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1913

Сын: Медведев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Медведева Степанида Леонтьевна

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.02.1915

Сын: Медведев Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Медведева Степанида Леонтьевна

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
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