Кутушева Закира Актеевна
Место рожденияс.Дюртюли
Дата рождения22.04.1928
Дата смерти23.02.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1957
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
16.03.1957
Сын: Кутушев Хасан Один Из Двойни Ахметсафеевич
Отец ребёнка: Кутушев Ахметсафа Ахмадуллович
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.01.1963
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1994
д.Свобода Куюргазинского района БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР