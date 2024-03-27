Кутушева Закира Актеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутушева Закира Актеевна

Место рождения

с.Дюртюли

Дата рождения

22.04.1928

Дата смерти

23.02.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Дюртюли
Рождение ребёнка
16.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутушев Ахметсафа Ахмадуллович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
16.03.1957

Сын: Кутушев Хасан Один Из Двойни Ахметсафеевич

Отец ребёнка: Кутушев Ахметсафа Ахмадуллович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутушев Ахметсафа Ахмадуллович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутушев Ахметсафа Ахмадуллович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутушев Ахметсафа Ахмадуллович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутушев Ахметсафа Ахмадуллович

Смерть
23.02.1994
д.Свобода Куюргазинского района БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
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