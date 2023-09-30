Ставицкая Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ставицкая Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1990

Отец: Васильев Андрей Григорьевич

Мать: Васильева Мария

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