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Смык Александр Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1928

Дата смерти

02.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1928

Отец: Смык Никита Маркович

Мать: Смык Ефросинья

Рождение ребёнка
02.03.1955

Сын: Смык Виктор Александрович

Мать ребёнка: Смык Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.07.1963

Сын: Смык Леонид Александрович

Мать ребёнка: Смык Лидия Фёдоровна

Кировоградская область, Долинский р-н, с. Воскресенск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смык Лидия Фёдоровна

Смерть
02.02.2023
Кривой Рог, Дніпропетровська область
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