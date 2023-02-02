Смык Александр Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1928
Дата смерти02.02.2023
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1928
Отец: Смык Никита Маркович
Мать: Смык Ефросинья
Рождение ребёнка
02.03.1955
Сын: Смык Виктор Александрович
Мать ребёнка: Смык Лидия Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.07.1963
Сын: Смык Леонид Александрович
Мать ребёнка: Смык Лидия Фёдоровна
Кировоградская область, Долинский р-н, с. Воскресенск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смык Лидия Фёдоровна
Смерть
02.02.2023
Кривой Рог, Дніпропетровська область