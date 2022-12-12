Волоцкой Аполлон Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волоцкой Никанор Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1884 ст.
Сын: Волоцкой Николай Аполлонович
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Волоцкой Анатолий Аполлонович
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Рождение ребёнка
18.08.1888 ст.
Сын: Волоцкой Павел Аполлонович
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Сатрапова Анна Аполлоновна
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Рождение ребёнка
20.04.1896 ст.
Дочь: Волоцкая Елизавета Аполлоновна
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоцкой Василий Аполлонович
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоцкой Александр Аполлонович
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волоцкая Валентина Аполлоновна
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шуйская Ольга Аполлоновна
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Смерть
Неизвестно