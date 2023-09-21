Вдадимиров Константин Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдадимиров Константин Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1991

Дочь: Владимирова Мария Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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