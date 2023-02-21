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Усатов Филипп Григорьевич
Усатов Филипп Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.04.1973
Пол
Мужской
Отец
Усатов Григорий Филиппович
1929 г.р.
Мать
Усатова Эльвира Сергеевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1973
Отец:
Усатов Григорий Филиппович
Мать:
Усатова Эльвира Сергеевна
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