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Селивонов Гурий Сергеевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1818

Дата смерти

15.10.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Селивонов Сергей Максимович

Мать: Селивонова Феодосия Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Печерская (Селивонова) Марфа Гурьевна

Мать ребёнка: Селивонова Матрона Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
До 1856

Жена: Селивонова Матрона Петровна

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Селивонов Косьма Гурьевич

Мать ребёнка: Селивонова Матрона Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Селивонов Василий Гурьевич

Мать ребёнка: Селивонова Матрона Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кутневская (Селивонова) Юстина Гурьевна

Мать ребёнка: Селивонова Матрона Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Небылица (Селивонова) Акилина Гурьевна

Мать ребёнка: Селивонова Матрона Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
12.06.1862 ст.

Сын: Селивонов Пётр Гурьевич

Мать ребёнка: Селивонова Матрона Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
21.11.1865 ст.

Дочь: (Селивонова) Екатерина Гурьевна

Мать ребёнка: Селивонова Матрона Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
15.10.1883 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от простуды
Похороны
18.10.1883 ст.
Кривоносовка, Сумська область

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