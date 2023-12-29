Селивонов Гурий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти15.10.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Печерская (Селивонова) Марфа Гурьевна
Мать ребёнка: Селивонова Матрона Петровна
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
До 1856
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Селивонов Косьма Гурьевич
Мать ребёнка: Селивонова Матрона Петровна
Исходя дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Селивонов Василий Гурьевич
Мать ребёнка: Селивонова Матрона Петровна
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кутневская (Селивонова) Юстина Гурьевна
Мать ребёнка: Селивонова Матрона Петровна
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Небылица (Селивонова) Акилина Гурьевна
Мать ребёнка: Селивонова Матрона Петровна
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
12.06.1862 ст.
Мать ребёнка: Селивонова Матрона Петровна
Рождение ребёнка
21.11.1865 ст.
Дочь: (Селивонова) Екатерина Гурьевна
Мать ребёнка: Селивонова Матрона Петровна
Смерть
15.10.1883 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
18.10.1883 ст.