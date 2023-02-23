Высоцкая (Починкова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВысоцкая (Починкова) Валентина Ивановна

Высоцкая (Починкова) Валентина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1926

Дата смерти

09.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1926

Отец: Починков Иван Федорович

Мать: Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1946

Сын: Высоцкий Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Высоцкий Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высоцкий Николай Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Ярково, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
09.04.1953
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close