Высоцкая (Починкова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1926
Дата смерти09.04.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1926
Отец: Починков Иван Федорович
Мать: Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1946
Сын: Высоцкий Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Высоцкий Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ярково, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
09.04.1953