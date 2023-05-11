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Ваховский Зенен Дмитриевич

Место рождения

Житомирская область, Украина

Дата рождения

1924

Дата смерти

27.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Ваховский (vakhovskiy) Дмитрий Николаевич

Мать: Ваховская Владислава Иннокентьевна

Житомирская область, Украина
Рождение ребёнка
12.03.1959

Сын: Ваховский Валентин Зененович

Мать ребёнка: Ваховская Екатерина

Коростень, Житомирська область
Работа или профессия
Неизвестно
военный, танкист
Похороны
27.03.1945
Польша, Жешувское воеводство вблизи Водолазки повторное Тарнобжегский, Демба, военные лагеря вблизи комендатуры
Смерть
27.03.1945
Госпиталь ЭГ 3107