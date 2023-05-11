Ваховский Зенен Дмитриевич
Место рожденияЖитомирская область, Украина
Дата рождения1924
Дата смерти27.03.1945
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Житомирская область, Украина
Рождение ребёнка
12.03.1959
Сын: Ваховский Валентин Зененович
Мать ребёнка: Ваховская Екатерина
Коростень, Житомирська область
Работа или профессия
Неизвестно
военный, танкист
Похороны
27.03.1945
Польша, Жешувское воеводство вблизи Водолазки повторное Тарнобжегский, Демба, военные лагеря вблизи комендатуры
Смерть
27.03.1945
Госпиталь ЭГ 3107