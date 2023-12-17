Коченов-Кочин Алексей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1909 ст.
Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
08.03.1912 ст.
Сын: Коченов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Заикина, Кочина Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
01.11.1914 ст.
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Заикина, Кочина Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
22.06.1917 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Заикина, Кочина Ксения Ильинична
Смерть
Неизвестно