Коченов-Кочин Алексей Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коченов-Кочин Алексей Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1909 ст.

Жена: Заикина, Кочина Ксения Ильинична

Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
08.03.1912 ст.

Сын: Коченов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Заикина, Кочина Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
01.11.1914 ст.

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Заикина, Кочина Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
22.06.1917 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Заикина, Кочина Ксения Ильинична

Смерть
Неизвестно
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