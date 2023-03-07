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Дунин Александр Мечиславович

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Место рождения

Здолбунов, Рівненська область

Дата рождения

20.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1882

Отец: Дунин Мечислав Петрович

Мать: Дунина Феодосия

Здолбунов, Рівненська область
Рождение ребёнка
13.02.1908 ст.

Дочь: Марина Александровна

Мать ребёнка: Дунина Анна Францевна

Здолбунов, Рівненська область
Рождение ребёнка
26.04.1909 ст.

Сын: Дунин Ян Александрович

Мать ребёнка: Дунина Анна Францевна

Здолбунов, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунина Анна Францевна

Смерть
Неизвестно
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