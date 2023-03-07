Дунин Александр Мечиславович
Место рождения
Дата рождения20.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1882
Отец: Дунин Мечислав Петрович
Мать: Дунина Феодосия
Рождение ребёнка
13.02.1908 ст.
Дочь: Марина Александровна
Мать ребёнка: Дунина Анна Францевна
Рождение ребёнка
26.04.1909 ст.
Мать ребёнка: Дунина Анна Францевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дунина Анна Францевна
Смерть
Неизвестно