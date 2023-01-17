Евсеева Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Клавдия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1935

Дочь: Мичкина Таисия Фёдоровна

Отец ребёнка: Евсеев Фёдор Алексеевич

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев Фёдор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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