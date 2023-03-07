Жукова (Душечкина) Параскева Константиновна
Место рождения
Дата рождения1886 или 24.09.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 или 24.09.1881 ст.
Отец: Душечкин Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1903
Муж: не указан
Бракосочетание
27.10.1903
Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.
Отец ребёнка: Жуков Федор Захарович
Рождение ребёнка
25.03.1922
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Жуков Федор Захарович
Рождение ребёнка
07.01.1926
Отец ребёнка: Жуков Федор Захарович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Жуков Егор Федорович
Отец ребёнка: Жуков Федор Захарович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нина Федоровна
Отец ребёнка: Жуков Федор Захарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно