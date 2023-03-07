Жукова (Душечкина) Параскева Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Душечкина) Параскева Константиновна

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1886 или 24.09.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 или 24.09.1881 ст.

Отец: Душечкин Константин

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.10.1903

Муж: не указан

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.10.1903

Муж: Жуков Федор Захарович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.

Сын: Жуков Василий Федорович

Отец ребёнка: Жуков Федор Захарович

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.03.1922

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Жуков Федор Захарович

Рождение ребёнка
07.01.1926

Сын: Жуков Андрей Федорович

Отец ребёнка: Жуков Федор Захарович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Жуков Егор Федорович

Отец ребёнка: Жуков Федор Захарович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нина Федоровна

Отец ребёнка: Жуков Федор Захарович

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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