Косцова (Большакова) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосцова (Большакова) Людмила Павловна

Косцова (Большакова) Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1946

Дата смерти

27.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

ис
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1946

Отец: Большаков Павел Семенович

Мать: Большакова Антонина Александровна

Рождение ребёнка
05.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косцов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
21.07.1978

Сын: Косцов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Косцов Владимир Александрович

Смерть
27.02.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close