Косцова (Большакова) Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1946
Дата смерти27.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1946
Рождение ребёнка
05.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косцов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
21.07.1978
Сын: Косцов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Косцов Владимир Александрович
Смерть
27.02.2020