Завражный Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завражный Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Завражный Никита Иванович

Мать ребёнка: Завражный ?

Рождение ребёнка
1739

Сын: Завражный Михаил Иванович

Мать ребёнка: Завражный ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завражный ?

Смерть
Неизвестно
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