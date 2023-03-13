Завражный Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Завражный Никита Иванович
Мать ребёнка: Завражный ?
Рождение ребёнка
1739
Сын: Завражный Михаил Иванович
Мать ребёнка: Завражный ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завражный ?
Смерть
Неизвестно