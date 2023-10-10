Корнилий Иванович
Место рождения
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Григорий Корнилович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1724
Сын: Иван Корнилович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Евдокия Корниловна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно