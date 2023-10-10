Корнилий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилий Иванович

Место рождения

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1697 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Григорий Корнилович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Иван Корнилович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Евдокия Корниловна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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