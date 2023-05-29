Татьяна Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
08.08.1894 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.08.1894 Чермы Васса Александровна Чермы отец крестьянин Александр Устинович мать жена Дария Лаврентьевна крестьянин Иван Александрович Татьянкина жена Татьяна Устиновн... Показать все
Бракосочетание
До 1894
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Татьянкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно