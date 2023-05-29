Татьяна Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
08.08.1894 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.08.1894 Чермы Васса Александровна Чермы отец крестьянин Александр Устинович мать жена Дария Лаврентьевна крестьянин Иван Александрович Татьянкина жена Татьяна Устиновн... Показать все
Бракосочетание
До 1894

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Татьянкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно