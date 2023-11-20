Ikiert (Frytz) Anna Ernestyna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1836
Дочь: Anna Eleonora
Отец ребёнка: Ikert Michał
Skarbanowo, , ,
akt25 Izbica
Рождение ребёнка
12.05.1838
Дочь: Nędza Anna Zuzanna Julianna
Отец ребёнка: Ikert Michał
Skarbanowo, , ,
akt90 Izbica
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ikert Michał
Смерть
Неизвестно