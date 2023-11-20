Ikiert (Frytz) Anna Ernestyna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ikiert (Frytz) Anna Ernestyna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1836

Дочь: Anna Eleonora

Отец ребёнка: Ikert Michał

Skarbanowo, , ,
akt25 Izbica
Рождение ребёнка
12.05.1838

Дочь: Nędza Anna Zuzanna Julianna

Отец ребёнка: Ikert Michał

Skarbanowo, , ,
akt90 Izbica
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ikert Michał

Смерть
Неизвестно
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