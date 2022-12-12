Чернухина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернухина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1887 ст.

Сын: Чернухин Андрей Ефремович

Отец ребёнка: Чернухин Ефрем Андреевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Чернухин Даниил Ефремович

Отец ребёнка: Чернухин Ефрем Андреевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.05.1890 ст.

Сын: Чернухин Игнатий Ефремович

Отец ребёнка: Чернухин Ефрем Андреевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.02.1892 ст.

Сын: Чернухин Никита Ефремович

Отец ребёнка: Чернухин Ефрем Андреевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернухин Ефрем Андреевич

Смерть
Неизвестно
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