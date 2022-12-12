Чернухина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1887 ст.
Сын: Чернухин Андрей Ефремович
Отец ребёнка: Чернухин Ефрем Андреевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Чернухин Даниил Ефремович
Отец ребёнка: Чернухин Ефрем Андреевич
Рождение ребёнка
28.05.1890 ст.
Сын: Чернухин Игнатий Ефремович
Отец ребёнка: Чернухин Ефрем Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.1892 ст.
Сын: Чернухин Никита Ефремович
Отец ребёнка: Чернухин Ефрем Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно