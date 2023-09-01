Еким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Екимов Феоктист

Мать ребёнка: не указана

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Екимов Арсений

Мать ребёнка: не указана

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Екимов Афанасий

Мать ребёнка: не указана

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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