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Степанова Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Толмачева Гликерья Ермолаева

Отец ребёнка: Степанов Ермолай Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Стефанов Георгий Ермолаев

Отец ребёнка: Степанов Ермолай Тимофеев

Рождение ребёнка
10.07.1862

Дочь: Елена Ермолаева

Отец ребёнка: Степанов Ермолай Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Ермолаева

Отец ребёнка: Степанов Ермолай Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Стефан Ермолаев

Отец ребёнка: Степанов Ермолай Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Евгения Ермолаева

Отец ребёнка: Степанов Ермолай Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Ермолай Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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