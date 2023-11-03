Степанова Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Толмачева Гликерья Ермолаева
Отец ребёнка: Степанов Ермолай Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Стефанов Георгий Ермолаев
Отец ребёнка: Степанов Ермолай Тимофеев
Рождение ребёнка
10.07.1862
Дочь: Елена Ермолаева
Отец ребёнка: Степанов Ермолай Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Ермолаева
Отец ребёнка: Степанов Ермолай Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Степанов Ермолай Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Евгения Ермолаева
Отец ребёнка: Степанов Ермолай Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно