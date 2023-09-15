Вербняк Федор Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербняк Федор Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вербняк Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1908

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Вербняк Хаврония Корниловна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Вербняк Сергей Федорович

Мать ребёнка: Вербняк Хаврония Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Вербняк Хаврония Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Федоровна

Мать ребёнка: Вербняк Хаврония Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вербняк Хаврония Корниловна

Смерть
Неизвестно
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