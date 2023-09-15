Вербняк Федор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вербняк Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1908
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Вербняк Хаврония Корниловна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Вербняк Хаврония Корниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Вербняк Хаврония Корниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Федоровна
Мать ребёнка: Вербняк Хаврония Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно