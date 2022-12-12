Колинько Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1860 ст.
Дочь: Колинько Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Колинько Агриппина Андреевна
Место жительства
С 1860 ст.
Место жительства известно с 1860 года. Крестьянин князя Трубецкого. После 1861 года - крестьянин собственник хутора Комисаров.
Рождение ребёнка
01.09.1863
Мать ребёнка: Колинько Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
25.03.1872 ст.
Дочь: Колинько Матрона Павловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно