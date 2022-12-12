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Колинько Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1860 ст.

Дочь: Колинько Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Колинько Агриппина Андреевна

Комиссарово, Харківська область
Место жительства
С 1860 ст.
Комиссарово, Харківська область
Место жительства известно с 1860 года. Крестьянин князя Трубецкого. После 1861 года - крестьянин собственник хутора Комисаров.
Рождение ребёнка
01.09.1863

Сын: Колинько Захар Павлович

Мать ребёнка: Колинько Агриппина Андреевна

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
25.03.1872 ст.

Дочь: Колинько Матрона Павловна

Мать ребёнка: не указана

Комиссарово, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колинько Агриппина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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