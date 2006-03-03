Назайкинский Юрий Алексеевич
Место рожденияг. Свердловск
Дата рождения31.07.1954
Дата смерти03.03.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.12.1984
Жена: скрыто настройками приватности
г. Тула
Рождение ребёнка
17.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
17.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.03.2006
Россия
Похороны
Неизвестно
Леониха