Назайкинский Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазайкинский Юрий Алексеевич

Назайкинский Юрий Алексеевич

Место рождения

г. Свердловск

Дата рождения

31.07.1954

Дата смерти

03.03.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Свердловск
Бракосочетание
25.12.1984

Жена: скрыто настройками приватности

г. Тула
Рождение ребёнка
17.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
17.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.03.2006
Россия
Похороны
Неизвестно
Леониха
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close