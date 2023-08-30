Frenkel (Dverke) Dora — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Frenkel (Dverke) Dora

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Frenkel Meer

Мать: Frenkel Haya

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