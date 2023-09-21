Асоскова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775 или 1789
Отец ребёнка: Асосков Никита
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Асосков Никита
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Асосков Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асосков Никита
Смерть
Неизвестно