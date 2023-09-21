Асоскова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асоскова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775 или 1789

Сын: Асосков Михаил Никитич

Отец ребёнка: Асосков Никита

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Асосков Леонтий Никитич

Отец ребёнка: Асосков Никита

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Асосков Елисей Никитич

Отец ребёнка: Асосков Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асосков Никита

Смерть
Неизвестно
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