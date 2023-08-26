Кирьянов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирьянов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирьянова-Греф Александра Константиновна

Мать ребёнка: Кирьянова-Греф Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирьянов-Греф Фёдор Константинович

Мать ребёнка: Кирьянова-Греф Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирьянова-Греф Ольга Александровна

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