Тархова (Зотина) Любовь (Елизавета) Петровна
Место рожденияд. Ивановка Ермаковского района Красноярского края
Дата рождения18.03.1954
Дата смерти23.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1954
Отец: Хижа Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1974
Дочь: Гуляева (Тархова) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Тархов Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
17.03.1978
Дочь: Вихман (Тархова) Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Тархов Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
19.02.1986
Отец ребёнка: Тархов Виктор Алексеевич
Смерть
23.07.2017