Тархова (Зотина) Любовь (Елизавета) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТархова (Зотина) Любовь (Елизавета) Петровна

Тархова (Зотина) Любовь (Елизавета) Петровна

Место рождения

д. Ивановка Ермаковского района Красноярского края

Дата рождения

18.03.1954

Дата смерти

23.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1954

Отец: Хижа Пётр

Мать: Полежаева Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тархов Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
07.06.1974

Дочь: Гуляева (Тархова) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Тархов Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
17.03.1978

Дочь: Вихман (Тархова) Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Тархов Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
19.02.1986

Сын: Тархов Иван Викторович

Отец ребёнка: Тархов Виктор Алексеевич

Смерть
23.07.2017

Мы используем куки для улучшения работы сайта.