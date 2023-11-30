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Захаров Мелентий (Мелентей) Иванов

Место рождения

Захарово, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1661

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661

Отец: Лопатин Иван

Мать: ?

Захарово, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1679

Сын: Захаров Леонтей Мелентьев Сын

Мать ребёнка: ?

Захарово, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1683

Сын: Захаров Андрей Мелентьев

Мать ребёнка: ?

Захарово, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1699
Опалихино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
а в Кунгурской уезд он пришел и живет в той деревне Опалихине по 1703-й год 4 года
Рождение ребёнка
1702

Сын: Захаров Арефа

Мать ребёнка: ?

Опалихино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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