Захаров Мелентий (Мелентей) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1661
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661
Отец: Лопатин Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1679
Сын: Захаров Леонтей Мелентьев Сын
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1683
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1699
а в Кунгурской уезд он пришел и живет в той деревне Опалихине по 1703-й год 4 года
Рождение ребёнка
1702
Сын: Захаров Арефа
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно