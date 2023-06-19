Шелепин Федот Никонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751
Отец: Шелепин Никон Иванович
Мать: Шелепина Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Дочь: Анна Федотовна
Мать ребёнка: Шелепина Агафья Макаровна
Рождение ребёнка
12.04.1784
Дочь: Ирина Федотовна
Мать ребёнка: Шелепина Агафья Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно