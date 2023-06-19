Шелепин Федот Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелепин Федот Никонович

Шелепин Федот Никонович

Место рождения

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1719 г.р.

Мать

Вычислено 1719 г.р.

Жена

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751

Отец: Шелепин Никон Иванович

Мать: Шелепина Марфа Андреевна

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Дочь: Анна Федотовна

Мать ребёнка: Шелепина Агафья Макаровна

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.04.1784

Дочь: Ирина Федотовна

Мать ребёнка: Шелепина Агафья Макаровна

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелепина Агафья Макаровна

Смерть
Неизвестно