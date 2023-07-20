Ершов Григорий Петрович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Григорий Петрович?

Ершов Григорий Петрович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ершов Петр Алексеевич

Мать: Ершова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: ?журавлева Ксенья Григорьевна

Мать ребёнка: Ершова ? ?

Поповка, Троицкая волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Ершова ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Ершова ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Ершова ? ?

Работа или профессия
Неизвестно