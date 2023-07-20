Ершов Григорий Петрович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ершов Петр Алексеевич
Мать: Ершова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: ?журавлева Ксенья Григорьевна
Мать ребёнка: Ершова ? ?
Поповка, Троицкая волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Ершова ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ершов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Ершова ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Ершова ? ?
Работа или профессия
Неизвестно