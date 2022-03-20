Махонькова Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вадик
Отец ребёнка: Муж Первый Муж первый
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надирова Эля
Отец ребёнка: Вахид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Муж Первый Муж первый
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вахид