Махонькова Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонькова Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махоньков Иван Николаевич

Мать: Махонькова Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вадик

Отец ребёнка: Муж Первый Муж первый

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж Первый Муж первый

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надирова Эля

Отец ребёнка: Вахид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Муж Первый Муж первый

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахид

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