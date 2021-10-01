Хачатрян Армен Артурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачатрян Армен Артурович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.2021

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.2021

Отец: Хачатрян Артур Арменович

Мать: Кристине

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