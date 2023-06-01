Хутиева-Акоева Марина Маратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хутиева-Акоева Марина Маратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хутиев Марат Петрович

Мать: Хутиева-Малиева Валентина Хурумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности