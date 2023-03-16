Усынина (неизвестно) Матрона Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иоанн
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1873 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Сын: Усынин Николай Евстифьевич
Отец ребёнка: Усынин Евстифий (Евстафий)
Рождение ребёнка
05.03.1887 ст.
Сын: Усынин Алексей Евстафьевич
Отец ребёнка: Усынин Евстифий (Евстафий)
Рождение ребёнка
04.06.1888 ст.
Дочь: Акилина Евстафиевна
Отец ребёнка: Усынин Евстифий (Евстафий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усынин Евстифий (Евстафий)