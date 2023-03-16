Усынина (неизвестно) Матрона Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсынина (неизвестно) Матрона Иоанновна

Усынина (неизвестно) Матрона Иоанновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1855 г.р.

Дети

Вычислено 1875 г.р.
1887 г.р.
1888 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иоанн

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1873 ст.

Муж: Усынин Евстифий (Евстафий)

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Сын: Усынин Николай Евстифьевич

Отец ребёнка: Усынин Евстифий (Евстафий)

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.03.1887 ст.

Сын: Усынин Алексей Евстафьевич

Отец ребёнка: Усынин Евстифий (Евстафий)

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.06.1888 ст.

Дочь: Акилина Евстафиевна

Отец ребёнка: Усынин Евстифий (Евстафий)

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усынин Евстифий (Евстафий)

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close