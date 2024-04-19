Гладышева Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышева Фекла

Гладышева Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Денис Родионович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Гладышев Василий Денисович

Отец ребёнка: Гладышев Денис Родионович

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Гладышев Илья Денисович

Отец ребёнка: Гладышев Денис Родионович

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гладышев Степан Денисович

Отец ребёнка: Гладышев Денис Родионович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Гладышев Михаил Денисович

Отец ребёнка: Гладышев Денис Родионович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.