Гладышева Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гладышев Василий Денисович
Отец ребёнка: Гладышев Денис Родионович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Гладышев Денис Родионович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гладышев Степан Денисович
Отец ребёнка: Гладышев Денис Родионович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гладышев Михаил Денисович
Отец ребёнка: Гладышев Денис Родионович
Смерть
Неизвестно