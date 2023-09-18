Гевондян (Дараева) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГевондян (Дараева) Ольга Александровна

Гевондян (Дараева) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1991

Дочь: Рудских Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Теслин Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
18.09.1996

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Теслин Андрей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теслин Андрей Юрьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close