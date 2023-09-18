Гевондян (Дараева) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1991
Дочь: Рудских Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Теслин Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
18.09.1996
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Теслин Андрей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно