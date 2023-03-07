Филиппов Константин (Петрович?)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Филиппова Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Лариса Константиновна
Мать ребёнка: Филиппова Нина Петровна
Смерть
Неизвестно