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Филиппов Константин (Петрович?)

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Филиппова Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Лариса Константиновна

Мать ребёнка: Филиппова Нина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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