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Визир Михаил Акимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1892

Дата смерти

01.11.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1892

Отец: Визер Аким Григорьев

Мать: Визир Александра Андреева

архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1625 л30об.jpg 1892г Успенская церковь с. Тищенское. 07.11.1892г
Смерть
01.11.1893 ст.
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1626 л66об.jpg 1893г Успенская церковь с. Тищенское. 01.11.1893г
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