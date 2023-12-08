Визир Михаил Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1892
Дата смерти01.11.1893 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1892
Отец: Визер Аким Григорьев
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1625 л30об.jpg 1892г Успенская церковь с. Тищенское. 07.11.1892г
Смерть
01.11.1893 ст.
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1626 л66об.jpg 1893г Успенская церковь с. Тищенское. 01.11.1893г