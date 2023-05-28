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Королев Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Королев Петр

Мать ребёнка: Королева Прасковья

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Королева Мария

Мать ребёнка: Королева Прасковья

Рождение ребёнка
1934

Сын: Королев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Королева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Прасковья

Смерть
1968