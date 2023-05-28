Королев Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Королев Петр
Мать ребёнка: Королева Прасковья
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Королева Мария
Мать ребёнка: Королева Прасковья
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Королева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Прасковья
Смерть
1968