Кулаков Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1946
Дата смерти03.08.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева-Воронина Марина Викторовна
Мать ребёнка: Кулакова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Андрей Викторович
Мать ребёнка: Кулакова Валентина Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.08.2003