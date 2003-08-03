Кулаков Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулаков Виктор Александрович

Кулаков Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1946

Дата смерти

03.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева-Воронина Марина Викторовна

Мать ребёнка: Кулакова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Андрей Викторович

Мать ребёнка: Кулакова Валентина Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.08.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close