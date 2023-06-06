Габитов Фетхулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Шахмаев Абит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Фетхуллин Хисматулла
Мать ребёнка: Балзирова? Бикзяна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фетхуллин Тохветулла
Мать ребёнка: Балзирова? Бикзяна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Фетхуллина Айша
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Фетхуллина Хамида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Фетхуллина Гайникамала
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фетхуллина Сахибзямала
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухамедъярова Мирвана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балзирова? Бикзяна
Место жительства
Неизвестно
Курнали-Амзя, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно