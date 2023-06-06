Габитов Фетхулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габитов Фетхулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Шахмаев Абит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Фетхуллин Хисматулла

Мать ребёнка: Балзирова? Бикзяна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Фетхуллин Тохветулла

Мать ребёнка: Балзирова? Бикзяна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Фетхуллина Айша

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фетхуллина Хамида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фетхуллина Гайникамала

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фетхуллина Сахибзямала

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Фетхуллин Мухаметсафа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Фетхуллин Мухаметсадык

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухамедъярова Мирвана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балзирова? Бикзяна

Место жительства
Неизвестно
Курнали-Амзя, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно